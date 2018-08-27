На Ставрополье сгорели два склада площадью 2,6 тыс. кв. метров

В Георгиевске Ставропольского края 27 августа произошел пожар на двух складах

Сообщение о возгорании на улице Мельничной поступило в 15:51. Спасатели выехали на место и установили, что горят два склада.

Предприятие находится на окраине города, поэтому угрозы перехода пламени на соседние здания и жилые кварталы не было. Открытое горение ликвидировали в 16:30. Площадь возгорания составила 2,6 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.