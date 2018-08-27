На Ставрополье сгорели два склада площадью 2,6 тыс. кв. метров
Ставропольский край Оксана Васильченко
В Георгиевске Ставропольского края 27 августа произошел пожар на двух складах
Сообщение о возгорании на улице Мельничной поступило в 15:51. Спасатели выехали на место и установили, что горят два склада.
Предприятие находится на окраине города, поэтому угрозы перехода пламени на соседние здания и жилые кварталы не было. Открытое горение ликвидировали в 16:30. Площадь возгорания составила 2,6 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
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