На Ставрополье сгорели два склада площадью 2,6 тыс. кв. метров

Ставропольский край

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В Георгиевске Ставропольского края 27 августа произошел пожар на двух складах

Сообщение о возгорании на улице Мельничной поступило в 15:51. Спасатели выехали на место и  установили, что горят два склада.

Предприятие находится на окраине города, поэтому угрозы перехода пламени на соседние здания и жилые кварталы не было. Открытое горение ликвидировали в 16:30. Площадь возгорания составила 2,6 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. 

МЧС Пожары
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