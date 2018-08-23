«Анжи» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов перед бывшим футболистом

Дагестан

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Махачкалинскому ФК «Анжи» запретили регистрировать новых футболистов

Запрет наложила палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) из-за долгов клуба перед бывшим футболистом клуба Багаутдином Рикматуллаевым.

В письме сказано, что запрет будет снят, если клуб выполнит обязательства перед футболистом. Рикматуллаев требует выплатить ему зарплату с апреля по май 2018 года и возместить расходы на лечение и восстановление после травмы, сообщает «Это Кавказ».  

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