Вице-президент Абхазии Габния ушел в отставку

Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил, что уходит в отставку

Об этом он рассказал на своей пресс-конференции в Сухуме.

«Я вынужден уйти для того, чтобы отстоять свою честь. Это никак не связано с политическими реалиями», — сказал политик.

Причиной отставки он назвал инцидент, когда его ударили по голове. Габнию возмутило, что нападавший не понес наказание.

«Я считаю необходимым сложить с себя полномочия, подав в отставку по той причине, что я не могу отстоять свое право и свою честь даже на такой высокой должности», — сказал он.

Габния был вице-президентом Абхазии с сентября 2014 года, сообщает RT.