Вице-президент Абхазии Габния ушел в отставку
Абхазия Маша Волобуева
Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил, что уходит в отставку
Об этом он рассказал на своей пресс-конференции в Сухуме.
«Я вынужден уйти для того, чтобы отстоять свою честь. Это никак не связано с политическими реалиями», — сказал политик.
Причиной отставки он назвал инцидент, когда его ударили по голове. Габнию возмутило, что нападавший не понес наказание.
«Я считаю необходимым сложить с себя полномочия, подав в отставку по той причине, что я не могу отстоять свое право и свою честь даже на такой высокой должности», — сказал он.
Габния был вице-президентом Абхазии с сентября 2014 года, сообщает RT.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.