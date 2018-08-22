Вице-президент Абхазии Габния ушел в отставку

Абхазия

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Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил, что уходит в отставку

Об этом он рассказал на своей пресс-конференции в Сухуме.

«Я вынужден уйти для того, чтобы отстоять свою честь. Это никак не связано с политическими реалиями», — сказал политик.

Причиной отставки он назвал инцидент, когда его ударили по голове. Габнию возмутило, что нападавший не понес наказание.

«Я считаю необходимым сложить с себя полномочия, подав в отставку по той причине, что я не могу отстоять свое право и свою честь даже на такой высокой должности», — сказал он.

Габния был вице-президентом Абхазии с сентября 2014 года, сообщает RT.

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