Финские спортсменки пожаловались на домогательства со стороны волейболистов из Дагестана

Полиция Финляндии и власти Португалии начали расследовать дело о сексуальных домогательствах, на которые пожаловались участницы Европейских университетских игр

Жертвами домогательств стали финские волейболистки. Соревнования проходили с 15 по 28 июля в португальской Коимбре. Спортсменки утверждают, что несколько дней к ним в гостинице приставали российские волейболисты, а тренер российской команды один раз подошел к иностранной спортсменке и схватил ее сзади. Представитель финской делегации рассказал о попытке изнасилования. Также с домогательствами столкнулись спортсменки из Норвегии. По словам представителя финской делегации, португальская полиция провела расследование и не нашла состава преступления.

Россию на играх представляла команда Дагестанского государственного университета. Студенты-участники говорят, что между ними и иностранками произошло недопонимание из-за языкового барьера. По их словам, однажды они заметили в гостинице плачущую девушку и попытались утешить ее, но та убежала в номер. Волейболисты пошли за ней, но их не пустили, сообщает «Медуза».