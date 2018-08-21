Уголовное дело бывшего мэра Махачкалы направили в суд

Дагестан

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Экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев предстанет перед судом по обвинению в превышении служебных полномочий

Уголовное дело бывшего чиновника направили в суд для рассмотрения по существу. Мусаев находится под арестом с января 2018 года, сообщает РИА «Новости».

Следствие полагает, что Мусаев незаконно передал в собственность пять земельных участков общей площадью более 18 тыс. кв. метров. Ущерб бюджету превысил 48 млн рублей.

Чиновники

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Уголовное дело бывшего мэра Махачкалы направили в суд

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