Американская авиакомпания незаконно пересекла границу в Сочи из-за «графика высокопоставленных пассажиров»

Американская авиакомпания «Джорней Авиэйшн ЛЛС» оштрафована на 650 тыс. рублей за нарушение режима государственной границы

Летом в Сочи из Стамбула прилетел частный самолет бизнес-класса. Пограничники во время паспортного контроля выявили отсутствие российской визы у одного из пилотов. Выяснилось, что владельцу авиакомпании было об этом известно. Более того, он признался, что намеренно направил самолет в Сочи «во избежание нарушения делового графика, высокопоставленных пассажиров рейса».

Пилота привлекли к административной ответственности. Авиакомпанию обязали выплатить штраф 650 тыс. рублей (ч. 1 ст. 18. 1. КоАП РФ), сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.