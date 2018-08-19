В Карачаево-Черкесии экс-чиновника оштрафовали за махинации при строительстве мусорного полигона

Бывшего чиновника мэрии Черкесска привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства при строительстве полигона твердых бытовых отходов

Управление имуществом и коммунальным комплексом мэрии Черкесска и частная компания «Полигон» заключили соглашение на строительство полигона твердых бытовых отходов в Прикубанском районе. Прокуратура Карачаево-Черкесии установила, что договор заключен с нарушением законодательства. Деньги в муниципальном бюджете на строительство свалки предусмотрены не были.

Изменение условий соглашения не согласовывали с УФАС России по республике. Строительство полигона с начала 2018 года проводят без банковской гарантии.

Отмечается, что возведение объекта не завершили в установленный срок. Однако управление имуществом не предпринимало мер о взыскании неустойки за нарушение договора.

В результате на чиновника, который отвечал за строительство полигона, составили административный протокол. Теперь он должен заплатить штраф. В адрес мэра Черкесска внесли представление, сообщает пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесии.