Прибыль «Донского табака» в 2017 году сократилась более чем в 100 раз

Прибыль компании «Донской табак», входившей в «Группу Агроком» ростовского бизнесмена Ивана Саввиди, составила по итогам прошлого года 28,5 млн рублей

Как следует из базы данных СПАРК, в 2016 году прибыль «Донского табака» составляла 3,9 млрд рублей. За год заработок компании сократился в 101,6 раза. Выручка предприятия от продажи упала втрое и составила 1,8 млрд рублей. В 2016 году она превышала 5,7 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, один из крупнейших табачных производителей в мире Japan Tobacco Inc. купил российский «Донской табак». Сумма сделки составила 90 млрд рублей.

«Донской табак» — четвертая среди крупнейших табачных компаний в России. Компания считается самым крупным табачным производителем на рынке, который до сих пор не принадлежал глобальным корпорациям. Основные конкуренты компании — Philip Morris и BAT.

Доля «Донского табака» на рынке России — примерно 7%. Основной производственный комплекс и центральный офис расположены в Ростове. Ассортиментный портфель компании насчитывает 120 наименований табачных изделий («Донской табак», Kiss, Play и другие). Мощность предприятия составляет 45 млрд сигарет в год.