Первышов рассказал о возможном переходе Западного обхода в собственность Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге для СМИ рассказал о перспективах территории Западного обхода города

«Западный обход — это краевая дорога. Но я понимаю, что в ближайшей перспективе она может перейти муниципалитету. В планах — ее реконструкция и расширение, создание необходимых пешеходных переходов, всей транспортной инфраструктуры, которая необходима для этой бурно развивающейся территории», — сказал Первышов.

Он подчеркнул, что эту дорогу уже сложно назвать обходом, потому что вдоль нее идет активная застройка, район быстро растет.

«Очень хорошо, что нам удалось сделать там серьезный задел в части социальной инфраструктуры», — отметил мэр.

Глава города напомнил, что там строятся две школы за средства Минстроя по федеральной программе «Жилище». Ведутся переговоры о выделении земельного участка для организации спортивного учреждения. Часть земельных участков городу передают застройщики для создания соответствующей инфраструктуры.