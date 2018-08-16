Первышов рассказал о возможном переходе Западного обхода в собственность Краснодара
Мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге для СМИ рассказал о перспективах территории Западного обхода города
«Западный обход — это краевая дорога. Но я понимаю, что в ближайшей перспективе она может перейти муниципалитету. В планах — ее реконструкция и расширение, создание необходимых пешеходных переходов, всей транспортной инфраструктуры, которая необходима для этой бурно развивающейся территории», — сказал Первышов.
Он подчеркнул, что эту дорогу уже сложно назвать обходом, потому что вдоль нее идет активная застройка, район быстро растет.
«Очень хорошо, что нам удалось сделать там серьезный задел в части социальной инфраструктуры», — отметил мэр.
Глава города напомнил, что там строятся две школы за средства Минстроя по федеральной программе «Жилище». Ведутся переговоры о выделении земельного участка для организации спортивного учреждения. Часть земельных участков городу передают застройщики для создания соответствующей инфраструктуры.
Первышов также отметил будущее строительство Дальнего Западного обхода, которое планируется Министерством транспорта РФ.
«Я думаю, что та транспортная артерия, которая готовится к реализации, существенно улучшит транспортную логистику в Краснодаре, потому что весь транзитный транспорт, который раньше шел через Краснодар, будет уходить по северной части, с севера на запад», — сказал мэр.
Напомним, правительство РФ утвердило маршрут Дальнего Западного обхода в марте. Согласно проекту, это будет четырехполосная дорога протяженностью 55 км. Там будут возведены три транспортные развязки, четыре моста и 10 путепроводов. Дорога пройдет вдоль Краснодара, Динского, Красносельского, Нововеличковского, Новотитаровского, Пластуновского сельских поселений и Марьянского сельского поселения. Объезд должен соединить трассу Краснодар — Темрюк — Белый от новой развязки в станице Елизаветинской, через Ейское шоссе с М-4, и обеспечить транспортный подход к Крымскому мосту.
Ориентировочная стоимость проекта составляет около 30 млрд рублей. Строительство будет осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Оно должно начаться в 2019 году.
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