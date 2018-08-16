Первышов рассказал о возможном переходе Западного обхода в собственность Краснодара

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге для СМИ рассказал о перспективах территории Западного обхода города

«Западный обход — это краевая дорога. Но я понимаю, что в ближайшей перспективе она может перейти муниципалитету. В планах — ее реконструкция и расширение, создание необходимых пешеходных переходов, всей транспортной инфраструктуры, которая необходима для этой бурно развивающейся территории», — сказал Первышов.

Он подчеркнул, что эту дорогу уже сложно назвать обходом, потому что вдоль нее идет активная застройка, район быстро растет.

«Очень хорошо, что нам удалось сделать там серьезный задел в части социальной инфраструктуры», — отметил мэр.

Глава города напомнил, что там строятся две школы за средства Минстроя по федеральной программе «Жилище». Ведутся переговоры о выделении земельного участка для организации спортивного учреждения. Часть земельных участков городу передают застройщики для создания соответствующей инфраструктуры.

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Первышов также отметил будущее строительство Дальнего Западного обхода, которое планируется Министерством транспорта РФ.

«Я думаю, что та транспортная артерия, которая готовится к реализации, существенно улучшит транспортную логистику в Краснодаре, потому что весь транзитный транспорт, который раньше шел через Краснодар, будет уходить по северной части, с севера на запад», — сказал мэр.

Напомним, правительство РФ утвердило маршрут Дальнего Западного обхода в марте. Согласно проекту, это будет четырехполосная дорога протяженностью 55 км. Там будут возведены три транспортные развязки, четыре моста и 10 путепроводов. Дорога пройдет вдоль Краснодара, Динского, Красносельского, Нововеличковского, Новотитаровского, Пластуновского сельских поселений и Марьянского сельского поселения. Объезд должен соединить трассу Краснодар — Темрюк — Белый от новой развязки в станице Елизаветинской, через Ейское шоссе с М-4, и обеспечить транспортный подход к Крымскому мосту.

Ориентировочная стоимость проекта составляет около 30 млрд рублей. Строительство будет осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Оно должно начаться в 2019 году.

Дороги Краснодар
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