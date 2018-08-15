МТС на Кубани запустил тариф с полностью безлимитным интернетом и пакетами на звонки и СМС

ПАО «МТС» запустило в Краснодарском крае «Тарифище» с безлимитным интернетом, пакетами на звонки и СМС на все номера России

При подключении тарифа клиенты получат на месяц безлимитный интернет, 500 минут разговора и 500 СМС на все сети России. Тариф можно настроить индивидуально. При этом интернет останется безлимитным. Но можно выбрать пакет из 500, 800, 1,5 тыс. или 3 тыс. минут и СМС. Настроить тариф можно в приложении «Мой МТС» или на странице тарифа.

Во время поездок по России все входящие в сети МТС будут бесплатными, а пакет минут можно расходовать на междугородние вызовы абонентам любых операторов, сообщили в пресс-службе компании.

«Клиенты живут в цифровой среде, и интернет для них — это базовая потребность. Отвечая на запросы пользователей, интернет сделали полностью безлимитным. Мы добавили в тариф возможность звонить во все города России по домашним ценам. Тариф максимально прост и адаптирован для пользователей смартфонов», — сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

По его словам, специально для запуска этого предложения подготовили сеть передачи данных. Там сделали акцент на стандарте 4G. Пользователям предложили специальные условия покупки 4G‑смартфонов, включая рассрочку и кэшбэк.