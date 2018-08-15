В Сочи на трассе при столкновении двух иномарок пострадали три человека
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Адлерском районе Сочи 15 августа произошла авария, в которой пострадали три человека
ДТП случилось в 11:20 на совмещенной трассе Адлер — ГКК «Альпика Сервис», в районе съезда к селу Кепша.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes ехал из Адлера в сторону поселка Красная Поляна. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Mitsubishi, которая двигалась в сторону Адлера, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
В результате пострадали три человека. Их госпитализировали.
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