В Сочи на трассе при столкновении двух иномарок пострадали три человека

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи 15 августа произошла авария, в которой пострадали три человека

ДТП случилось в 11:20 на совмещенной трассе Адлер — ГКК «Альпика Сервис», в районе съезда к селу Кепша.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes ехал из Адлера в сторону поселка Красная Поляна. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Mitsubishi, которая двигалась в сторону Адлера, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате пострадали три человека. Их госпитализировали.

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