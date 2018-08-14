В МВД прокомментировали отставку начальника ГИБДД Геленджика

В ГУ МВД по Краснодарскому краю прокомментировали увольнение по отрицательным мотивам начальника ОГИБДД Геленджика Александра Бекетова

«По результатам проведенных служебных проверок сотрудник был неоднократно привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. С решением о понижении должности он не согласился, в результате чего был уволен из органов внутренних дел», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.

Как сообщали Юга.ру, ранее появилась информация, что подполковник полиции Александр Бекетов лишился поста по отрицательным мотивам.

Он возглавляет Геленджикский отдел ГИБДД с августа 2011 года. Ему оставалось немного доработать до пенсии.