В МВД прокомментировали отставку начальника ГИБДД Геленджика

Краснодарский край

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В ГУ МВД по Краснодарскому краю прокомментировали увольнение по отрицательным мотивам начальника ОГИБДД Геленджика Александра Бекетова

«По результатам проведенных служебных проверок сотрудник был неоднократно привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. С решением о понижении должности он не согласился, в результате чего был уволен из органов внутренних дел», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.

Как сообщали Юга.ру, ранее появилась информация, что подполковник полиции Александр Бекетов лишился поста по отрицательным мотивам.

Он возглавляет Геленджикский отдел ГИБДД с августа 2011 года. Ему оставалось немного доработать до пенсии.

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