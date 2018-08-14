Начальника Геленджикского отдела ГИБДД уволили по отрицательным мотивам

Краснодарский край

Распечатать

Подполковник полиции Александр Бекетов, занимающий пост начальника ОГИБДД Геленджика, уволен по отрицательным мотивам

Соответствующий приказ подписал начальник ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимир Виневский, передает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Причины отставки не уточняются, однако, по словам источника, уйти по собственному желанию ему не позволили, а до пенсии доработать оставалось немного.

Бекетова возглавляет Геленджикский отдел ГИБДД с августа 201 года. В отделе насчитывается 18 сотрудников.

В пресс-службе краевого управления МВД порталу Юга.ру подтвердили отставку Бекетова.

Геленджик Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На границе России и Грузии образовалась 12-часовая очередь
В Геленджике на Маркотхском хребте начали демонтировать надпись «Мегафон». Она стояла там 10 лет
Начальника Геленджикского отдела ГИБДД уволили по отрицательным мотивам
Обвиняемый в подготовке теракта в Новочеркасске признал свою вину
В Крыму при раскопках нашли греческую печать IV века до нашей эры
В Ростове будут судить мужчину, который вымогал у девочек в социальных сетях обнаженные фото

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале