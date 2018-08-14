Начальника Геленджикского отдела ГИБДД уволили по отрицательным мотивам
Краснодарский край Елена Лободина
Подполковник полиции Александр Бекетов, занимающий пост начальника ОГИБДД Геленджика, уволен по отрицательным мотивам
Соответствующий приказ подписал начальник ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимир Виневский, передает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Причины отставки не уточняются, однако, по словам источника, уйти по собственному желанию ему не позволили, а до пенсии доработать оставалось немного.
Бекетова возглавляет Геленджикский отдел ГИБДД с августа 201 года. В отделе насчитывается 18 сотрудников.
В пресс-службе краевого управления МВД порталу Юга.ру подтвердили отставку Бекетова.
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