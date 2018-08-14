На границе России и Грузии образовалась 12-часовая очередь

Из-за рекордного количества россиян, желающих посетить Грузию, перед КПП «Верхний Ларс»—«Казбеги» на границе образовалась большая пробка

У КПП скопились несколько тысяч автомобилей россиян, время ожидания в очереди по положению на утро 14 августа составляло около 12 часов. Пробка в сторону Владикавказа по данным на вечер вторника растянулась примерно на 5 км. При этом по договоренности российских и грузинских пограничников пограничные, таможенные и иные службы работают в усиленном режиме, пишет «Коммерсантъ».

Трасса Владикавказ — Тбилиси остается единственной сухопутной магистралью, связывающей Армению с Россией, по ней также движется много большегрузных машин. В пресс-службе Северо-Осетинской таможни пояснили, что пропускная способность КПП — около 200 легковых и 180 грузовых автомобилей в сутки. А сейчас через границу каждый день проходят около 3 тыс. легковых и 600 грузовых автомобилей. Пункт рассчитан на пропуск 4 тыс. человек в день — сейчас паспортный контроль проходят около 14 тысяч, пишет Sputnik.

Власти Северной Осетии из-за сложившейся ситуации обратились к водителям и пассажирам легковых машин, желающих посетить Грузию, с советом повернуть на федеральную автотрассу в сторону Дагестана и ехать в Грузию через Азербайджан. Но этот маршрут удлиняет путь примерно на 1300 км.

По словам сотрудника администрации Казбегского района Грузии Малхаза Шиолашвили, нынешняя ситуация вызвана беспрецедентным количеством российских туристов, желающих посетить Грузию.

По данным МВД республики, в июле число туристов из России выросло по сравнению с июлем прошлого года на 12,8%, до 247,2 тыс. человек. Это один из самых высоких показателей: за последние 12 лет россияне вышли на первое место по числу туристических визитов в Грузию.