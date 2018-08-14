Усть-лабинские спортсмены в составе сборной России по мотоболу выиграли ЧЕ среди юниоров

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Сборная России по мотоболу одержала победу на чемпионате Европы среди юниоров

Соревнования проходили в Коврове Владимирской области. В них приняли участие сборные Украины, Литвы, Франции, Германии, Нидерландов, Беларуси и России. Всего на ЧЕ приехали 180 спортсменов.

В состав российской команды вошли спортсмены из Усть-Лабинска: Cергей Рябокляч, а также главный тренер Петр Рябокляч.

В финале первенства соревновались сборные России и Германии. В результате со счетом 5:0 победила Россия, сообщает пресс-служба администрации Усть-Лабинского района.

Сборная России Усть-Лабинский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На границе России и Грузии образовалась 12-часовая очередь
В Геленджике на Маркотхском хребте начали демонтировать надпись «Мегафон». Она стояла там 10 лет
Начальника Геленджикского отдела ГИБДД уволили по отрицательным мотивам
Обвиняемый в подготовке теракта в Новочеркасске признал свою вину
В Крыму при раскопках нашли греческую печать IV века до нашей эры
В Ростове будут судить мужчину, который вымогал у девочек в социальных сетях обнаженные фото

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале