Усть-лабинские спортсмены в составе сборной России по мотоболу выиграли ЧЕ среди юниоров
Краснодарский край, Вся Россия Оксана Васильченко
Сборная России по мотоболу одержала победу на чемпионате Европы среди юниоров
Соревнования проходили в Коврове Владимирской области. В них приняли участие сборные Украины, Литвы, Франции, Германии, Нидерландов, Беларуси и России. Всего на ЧЕ приехали 180 спортсменов.
В состав российской команды вошли спортсмены из Усть-Лабинска: Cергей Рябокляч, а также главный тренер Петр Рябокляч.
В финале первенства соревновались сборные России и Германии. В результате со счетом 5:0 победила Россия, сообщает пресс-служба администрации Усть-Лабинского района.
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