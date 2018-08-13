«Краснодар» обыграл «Уфу» на выезде

ФК «Краснодар» переиграл «Уфу» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи — на 86-й минуте — забил нападающий «Краснодара» Вандерсон. В компенсированное время арбитр удалил с поля защитника «быков» Кристиана Рамиреса, получившего две желтые карточки за матч.

По итогам встречи «Краснодар» с шестью очками в активе находится на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Уфа» с четырьмя очками спустилась на шестую строчку.

Следующий поединок «быки» проведут дома. Сезон на стадионе «Краснодар» откроется 18 августа поединком со «Спартаком».