«Краснодар» обыграл «Уфу» на выезде

Краснодарский край

Распечатать

ФК «Краснодар» переиграл «Уфу» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи — на 86-й минуте — забил нападающий «Краснодара» Вандерсон. В компенсированное время арбитр удалил с поля защитника «быков» Кристиана Рамиреса, получившего две желтые карточки за матч.

По итогам встречи «Краснодар» с шестью очками в активе находится на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Уфа» с четырьмя очками спустилась на шестую строчку.

Следующий поединок «быки» проведут дома. Сезон на стадионе «Краснодар» откроется 18 августа поединком со «Спартаком».

Краснодар ФК «Краснодар» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Энергетики восстановили энергоснабжение в Фестивальном мкр Краснодара
«Краснодар» обыграл «Уфу» на выезде
Сорвавшегося при восхождении на Эльбрус туриста нашли
В жилом районе Краснодара нашли снаряд времен войны
Бывшего главного борца с коррупцией Волгодонска будут судить за взятки
Наталья Поклонская сыграла свадьбу в Крыму

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале