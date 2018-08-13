В горах Сочи открыли новую спортплощадку

Краснодарский край

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В Сочи на курорте «Горки Город» открыли новую площадку для мини-футбола и баскетбола

На спортплощадке уже провели первенство за Кубок по футболу курорта «Горки Город». Победителем стала команда «Гранд Инвест» — партнеры курорта в сфере ресторанного бизнеса.

Новый спортивный объект открыли на высоте 540 м над уровнем моря. Площадка представляет собой футбольное поле размером 42 на 24 метров. Она сделана по евростандарту. Спортплощадка будет открыта для гостей курорта круглый год.

«Несколько дней это футбольное поле использовали в тестовом режиме. Основные посетители дети с родителями, которые приходят со своим инвентарем. Площадка открыта для свободного доступа с 9:00 до 18:00. С 18:00 до 22:00 она работает по расписанию: мини-футбол/баскетбол», — рассказал замначальника управления по операционным сервисам курорта «Горки Город» Эдуард Дятлов.

Планируется, что спортплощадку предоставят и воспитанникам детского сада «Согласие».

Баскетбол Сочи Футбол
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