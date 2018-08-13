В Адыгее составили рейтинг инвестиционной привлекательности районов

В Адыгее определили лучшие муниципалитеты в создании конкурентной среды и благоприятного инвестклимата в республике за 2017 год

Рейтинг составило министерство экономического развития и торговли республики на основе комплексной оценки деятельности районов Адыгеи по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата, отметили в пресс-службе минэкономразвития.

Из девяти муниципальных образований региона тройку лидеров возглавил Майкопский район, на втором месте Тахтамукайский район, третье место досталось Майкопу. Этим муниципалитетам объявлена благодарность главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году республика показала рост на 26 пунктов, поднявшись на 43-е место. Глава Адыгеи заявил, что сейчас руководство республики ставит перед собой задачу войти в топ-20 регионов.