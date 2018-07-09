Адыгея повысила позиции в рейтинге регионов по инвестиционной привлекательности

Адыгея повысила свою инвестиционную привлекательность и поднялась в национальном рейтинге до 24-го места

Фактически рейтинг региона улучшился почти вдвое. В 2017 году республика показала рост на 26 пунктов, поднявшись на 43-е место. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что сейчас руководство республики ставит перед собой задачу войти в двадцатку лучших регионов.

«Но конкурентная среда среди субъектов становится острее, поэтому необходимо еще более эффективно работать для достижения целей в создании комфортной среды для бизнеса», — сказал глава республики.

В связи с этим Кумпилов поручил активизировать работу органов власти по ряду направлений деятельности. Они связаны с эффективностью процедур регистрации предприятий, выдачи разрешений на строительство, регистрации прав собственности, выдачи лицензий, подключения электроэнергии, постановки земельного участка на кадастровый учет.

Для развития инвестиционной привлекательности в Адыгее планируют продолжить практику участия в конгрессно-выставочных мероприятиях и тематических форумах. Федеральным центром поддерживаются и планы Адыгеи по проведению второго международного инвестиционного форума «Инвестинадыгея».