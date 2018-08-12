«Сочи» вничью сыграл с «Балтикой» в Калининграде

Краснодарский край

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Футболисты «Сочи» сыграли вничью с калининградской «Балтикой» в матче 6-го тура ФНЛ

Встреча, прошедшая на «Калининград Арене», закончился со счетом 2:2.

Счет был открыт на 7-й минуте, когда мяч в свои ворота забил защитник «Сочи» Игорь Юрганов. Через 15 минут сочинцы отыгрались благодаря голу сербского легионера Ивана Миладанови.

В начале второго тайма, на 50-й минуте, Игорь Горбунов увеличил преимущество сочинцев. Уйти от поражения «Балтика» смогла благодаря голу Алексея Пугина на 81-й минуте.

По итогу встречи «Сочи» с 11-ю очками опустился на пятую позицию в турнирной таблице ФНЛ. Возглавил таблицу «Краснодар-2», обыгравший сегодня «Чертаново».

Следующий матч «Сочи» проведет 18 августа на стадионе «Фишт» против «Нижнего Новгорода» — одного из лидеров чемпионата.

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