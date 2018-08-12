«Краснодар-2» обыграл «Чертаново» и стал лидером ФНЛ

Краснодарский край

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ФК «Краснодар-2» обыграл «Чертаново» в матче 6-го тура первенства Футбольной национальной лиги

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе «быков» голами отметились Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов, еще один мяч в свои ворота отправил защитник чертановцев Владимир Бартасевич. У гостей результативный удар на счету Максима Глушенкова.

По итогу встречи «Краснодар-2», стартовавший с двух ничьих и четырех побед кряду, возглавил турнирную таблицу ФНЛ, набрав 14 очков.

ФК «Краснодар» Футбол
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