«Краснодар-2» обыграл «Чертаново» и стал лидером ФНЛ

ФК «Краснодар-2» обыграл «Чертаново» в матче 6-го тура первенства Футбольной национальной лиги

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе «быков» голами отметились Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов, еще один мяч в свои ворота отправил защитник чертановцев Владимир Бартасевич. У гостей результативный удар на счету Максима Глушенкова.

По итогу встречи «Краснодар-2», стартовавший с двух ничьих и четырех побед кряду, возглавил турнирную таблицу ФНЛ, набрав 14 очков.