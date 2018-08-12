«Арсенал» в меньшинстве обыграл «Ахмат»

Чечня, Вся Россия

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Грозненский ФК «Ахмат» уступил тульскому «Арсеналу» в матче 3-го тура РПЛ

Встреча, прошедшая на стадионе «Арсенал», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет на 39-й минуте открыл полузащитник грозненцев Олег Иванов. До перерыва «Арсенал» остался в меньшинстве — арбитр удалил с поля хавбека Кантемира Берхамова.

В начале второго тайма хозяева сравняли счет благодаря точному удару нападающего Луки Джорджевича на 53-й минуте. Через четыре минуты полузащитник Зелимхан Бакаев вывел команду вперед, точку в матче в компенсированное время поставил хавбек Даниил Лесовой.

По итогам встречи «Ахмат» с тремя очками в активе находится на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, «Арсенал», набрав четыре очка, занимает 7-е место.

В следующем туре «Ахмат» 18 августа примет казанский «Рубин».

ФК «Ахмат» Футбол
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