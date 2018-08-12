Краснодарская «Типография» и PhotoVisa проводят конкурс на издание фотокниги и участие в выставке «Суперобложка»

Краснодарский центр современного искусства «Типография» совместно с международным фестивалем фотографии PhotoVisa проводят конкурс на лучшие макеты фотокниги, которые впоследствии будут напечатаны, а также на участие в выставке им посвященной

«Фотокнига — это актуальный формат для реализации идей и интерпретации изображений. В последнее время этот формат становится все более актуальным именно в России, где отсутствие развитой инфраструктуры для поддержки фотографов и художников, работающих с фотографией, рынка и институций создает непростую ситуацию для развития и творческой реализации. Мы хотим поддержать местных фотографов и художников и показать возможности самого формата фотокниги», — рассказали организаторы конкурса.

К участию принимаются электронные и бумажные прототипы фотокниг, зинов, брошюр и других форматов, сделанные фотографами и художниками, которые живут или работают в Краснодаре и других городах Южного федерального округа. Жюри определит трех победителей конкурса, чьи макеты будут напечатаны. Заявки принимаются до 10 сентября на почту fotozinfest@yandex.ru с пометкой «Фотокнига». Презентация проектов победителей пройдет в рамках выставки в «Типографии» в октябре.

Помимо конкурса для знакомства с форматом фотокниги «Типография» устроит выставку «Суперобложка», которая объединит различные инициативы по поддержке фотокниг в России. На ней будут показаны зины из обширной коллекции куратора Анастасии Богомоловой, издания «ФотоДепартамента», книги, ставшие финалистами конкурса PHOTOBOOKFEST, организованного Центром им. братьев Люмьер, и коллекция фотокниг Международного фестиваля фотовиза, собранная историком фотографии Ириной Чмыревой. Организаторы также ждут заявок на участие в выставке от фотографов и художников из Краснодара и других городов ЮФО. Заявки до 20 августа принимают на почту fotozinfest@yandex.ru, это могут быть уже готовые зины, фотокниги, брошюры и печатные издания в других форматах. Выставка откроется в сентябре.

Подробности об участии в конкурсе и опенколле на участие в выставке можно прочитать по ссылке.