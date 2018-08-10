Сочинский нацпарк оштрафовали за возведенные на территории самострои

В Сочинском национальном парке по требованию Росприроднадзора начался снос незаконно возведенных объектов, за которые нацпарк оштрафовали

Самострои сносят на территории туристической тропы «Аишхо», пролегающей по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) нацпарка. Нарушения природоохранного законодательства были выявлены в ходе внеплановой проверки Росприроднадзор.

«Сочинский нацпарк допустил устройство и оборудование деревянных, металлических конструкций, одноэтажных и двухэтажных домов отдыха, предназначенных для временного проживания граждан на ООПТ», — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

Руководству нацпарка выдали предписание об устранении нарушений до 22 октября. Подрядчик нацпарка уже начал снос.

В отношении ФГБУ «Сочинский национальный парк» возбудили производство по ст. 8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях) и оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Всего на особо охраняемых природных территориях нацпарка в горах выявлено порядка 140 самовольных строений.