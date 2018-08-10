В Ингушетии наркополицейский получил квартиру на своих пятерых несуществующих детей. Его осудили условно

Магасский районный суд вынес приговор бывшему контролеру отдела спецназначения УФСКН по Ингушетии, который приписал себе несуществующих детей для получения большей квартиры

«Судом установлено, что в марте 2012 года мужчина в целях увеличения площади положенного ему жилого помещения предоставил в жилищно-бытовую комиссию заведомо ложные сведения о количественном составе своей семьи, указав в них пятерых несуществующих детей. На основании этих сведений ему выделили в собственность квартиру площадью 144,8 кв. метра стоимостью 2,8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Получив деньги на квартиру, обвиняемый обналичил их и потратил на другие цели.

Дело в отношении экс-наркополицейского возбудили по ч.4 ст.159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). С учетом смягчающих обстоятельств (наличие малолетних детей) ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также удовлетворен иск прокурора о возмещении ущерба государству.