Перуанец приютил бездомного щенка, которого нашел в Сочи во время ЧМ

Гражданин Перу Рикардо Лазо забрал бездомную собаку Бусинку, которую обнаружил около отеля в Сочи, где жил в период проведения чемпионата мира по футболу

Рикардо приехал в Сочи, чтобы поддержать свою национальную сборную на ЧМ в матче с Австралией. Бездомного щенка он встретил 27 июня, когда вечером сидел с друзьями в парке у отеля.

«Вдруг появился щенок, он подошел ко мне, это была Бусинка. У нее была ранена задняя лапа. Она мне показалась такой маленькой, такой слабенькой, я подумал, что будет бесчеловечно ее бросить, поэтому решил оставить ее себе. Но проблема была в том, что на следующий день я возвращался в Латинскую Америку и не успел бы подготовить нужные документы», — рассказал Лазо агентству RT.

Он временно оставил собаку в сочинском приюте «Поводог» и спустя время вернулся за ней. Передача Бусинки прошла в Москве 10 августа — после того, как собака выдержала карантинный период, прошла вакцинацию и получила международный ветпаспорт.

Рикардо Лазо живет в Лиме, занимается там бизнесом. У него уже есть одна собака, которую ранее он тоже подобрал на улице, и теперь Бусинка составит ей компанию.

Мужчина также рассказал, что сам задумался о создании собачьего приюта в Перу, так как, по его словам, в стране не развита культура заботы о животных.

Напомним, во время Олимпиады-2014 из Сочи также забрали нескольких бездомных собак. Четырех щенков и их маму увез с собой в Колорадо серебряный призер в слоуп-стайле Гас Кенуорти (в инстаграме есть посвященный им аккаунт). Американка Линдси Якобелис, которая не смогла принять участие в соревнованиях по сноуборд-кроссу из-за травмы, увезла с собой щенка, которому дала кличку Сочи. Райан Миллер, вратарь хоккейной команды, тоже забрал с собой пса. Хоккеист Дэвид Бакс, известный своим вниманием к проблемам бездомных животных, стал хозяином еще двух собак, которых назвал Сочи-Джек и Сочи-Джуниор. Также по собаке увезли хоккеисты Алекс Петранджело, Джефф Картер и нападающая женской сборной США по хоккею Келли Стэк, которая уехала в Массачусетс с собакой, которую назвала Шайба. Американская журналистка Эли Федотовски увезла с собой трех щенков по кличке Фишт, Адлер и Сочи. Одна из координаторов церемоний олимпийских игр Черил Гелбрайт увезла двух щенков с собой в Шотландию.