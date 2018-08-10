В Ингушетии назначили и.о. первого заместителя главы администрации республики
Ингушетия Оксана Васильченко
Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Ингушетии стал Аслан Умаров
Соответствующий указ подписал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Ранее Умаров занимал должность председателя Сунженского районного совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации Республики Ингушетия.
Кто такой Аслан Умаров
Аслан Умаров родился в 1983 году в Кокчетаве Казахской ССР. В 2007 году он закончил Ингушский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудиторство», в 2015 году — Академию государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».
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