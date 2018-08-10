Адыгея рассчитывает получить 160 млн рублей на противопаводковые мероприятия

Для продолжения противопаводковых мероприятий Адыгея рассчитывает получить 160 млн рублей из федерального бюджета

«Средства требуются для расчистки проблемных участков на ряде рек республики, капитального ремонта защитных дамб на реках Фарс, Псенафа и Лаба, ремонта девяти аварийных гидротехнических сооружений, а также ликвидации и рекультивации объектов несанкционированного размещения отходов», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Кисилев в ходе селекторного совещания заверил, что ведомство приложит все усилия для поддержки предложений региона.

Планируется, что в 2019 году Адыгея получит на берегоукрепление и ремонт дамб около 92,5 млн рублей из федерального бюджета. В 2018 году из резервного фонда правительства республики выделили более 60 млн рублей на противопаводковые мероприятия.