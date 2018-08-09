Первый на Кубани детский технопарк «Кванториум» откроется в ноябре. Прием заявок на обучение уже стартовал

На базе Центра детского и юношеского технического творчества в Краснодаре с 1 ноября должен заработать «Кванториум» - высокотехнологичная площадка научно-технического образования детей

Как сообщали Юга.ру, год назад Краснодарский край включили в число 13 регионов, которым выделят субсидии на создание «Кванториумов». На создание технопарка в Краснодаре было выделено 83 млн рублей, они пошли на закупку современного оборудования для создания шести лабораторий различного профиля. В частности, были приобретены конструкторы для роботехники, лазерные резчики, ЧПУ-станки, 3D-принтеры и т.д.

В «Кванториуме» школьники смогут реализовывать свои идеи и технологические разработки. К примеру, в лаборатории «Робоквантум» дети научатся настраивать беспроводное аппаратное обеспечение и освоят передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования. В IT-квантуме ребята вместе с наставниками будут изучать принципы работы локальных сетей, конструировать электронные схемы. В «Аэроквантуме» подростки будут работать над собственным проектом и решать инженерные задачи по проектированию, сборке, а также коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов. В цехе Hi-tech смогут работать учащиеся всех квантумов над своими проектами.

«Кванториум» подразумевает техническое творчество, но на самом деле здесь будет интересно и полезно заниматься не только будущим инженерам. В первую очередь, технопарк нужен для развития мышления», — отметил руководитель новой площадки Виталий Ганеев.

Прием заявок от родителей школьников уже стартовал. Также набран основной состав наставников, все они прошли обучение в «Сколково». Всего проектом за первый учебный год планируется охватить порядка 800 ребят, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, детские «Кванториумы» создаются в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» по всей стране. К концу 2018 года обучать детей в «Кванториумах» будут уже в 70 российских субъектах.