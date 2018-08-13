На выставке «День поля Юга России 2018» прошла презентация техники Ростсельмаш

Компания Ростсельмаш представила сельскохозяйственную технику на выставке «День поля Юга России 2018» в Усть-Лабинском районе

Глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко сказал, что «День поля Юга России 2018» — очень важное мероприятие не только для аграриев Краснодарского края, но и для ученых со всей страны.

«Кубань — это центр семеноводства и селекции всей страны. Эта выставка позволяет собраться на одной площадке производителям, фермерам, пообщаться с коллегами и получить знания из первых уст», — пояснил глава района.