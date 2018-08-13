На выставке «День поля Юга России 2018» прошла презентация техники Ростсельмаш
Компания Ростсельмаш представила сельскохозяйственную технику на выставке «День поля Юга России 2018» в Усть-Лабинском районе
Глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко сказал, что «День поля Юга России 2018» — очень важное мероприятие не только для аграриев Краснодарского края, но и для ученых со всей страны.
«Кубань — это центр семеноводства и селекции всей страны. Эта выставка позволяет собраться на одной площадке производителям, фермерам, пообщаться с коллегами и получить знания из первых уст», — пояснил глава района.
Заместитель генерального директора ООО «Югпром», официального дилера Ростсельмаш, Сергей Остапенко рассказал о скидках для клиентов.
«Сегодня действует программа, по которой конечному потребителю предоставляется скидка 15% от действующего прайс-листа. Благодаря соглашению между Минсельхозом Краснодарского края и Ростсельмаш, аграрии Юга могут получить дополнительную скидку 5%», — объяснил Остапенко.
Также Сергей Остапенко рассказал о том, какую роль в снижении цен сыграла локализация. На выставке компания представила модель трактора RSM 2375.
«Ростсельмаш перенес производство трактора RSM 2375 в Россию. Тракторы второй год выпускают на конвейере в Ростове-на-Дону, что позволило существенно снизить цену», — сообщил Остапенко.
На экспозицию также выставлена новая модель зерноуборочного комбайна TORUM 785. Он удобен в использовании, обладает высокой производительностью и экономичностью. Комбайн оснащен универсальной жаткой для уборки зерновых культур. Это один из самых высокопроизводительных комбайнов в мире, он способен работать на засоренных и влажных фонах.
«День поля Юга России» прошел при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации, администрации Краснодарского края, министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Организаторами выступили НО СРО «Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника» и ООО «Люди Добрые».
Ростсельмаш — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на десяти площадках в четырех странах. Линейка продуктов компании включает в себя более 150 моделей, в том числе зерно и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей и другого сельхозоборудования. Продукция Ростсельмаш востребована в более чем 50 странах мира.
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