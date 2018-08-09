Во Владикавказе санитарки больницы скорой помощи устроили забастовку

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Владикавказа 8 августа сотрудники устроили протестную акцию

Они собрались в коридоре больницы и записали видео. Медсестры пожаловались на низкую оплату труда.

«Забастовка в КБСП из-за того, что сотрудникам выплатили меньше, чем обещали. Нас посадили на должностной оклад в 5 тыс. 154 рублей, выплатили меньше за рабочие и ночные часы. Работаем сутки через сутки, нам не платят», — сказали сотрудницы больницы.

Санитарки рассказали, что хотели поговорить с главным врачом, но он нагрубил им и попросил подождать.