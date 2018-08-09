Краснодарка Елена Лапко стала владелицей международного бренда аксессуаров NOOSA-Amsterdam

Жительница Краснодара Елена Лапко подписала контракт на владение брендом аксессуаров NOOSA-Amsterdam

«Шесть лет назад я случайно узнала про бренд и его философию, и сразу поняла, что мне хочется стать частью мира "Нуса". Я начала с Краснодара, через шесть месяцев уже отвечала за ЮФО, а по прошествии полутора лет стала единственным эксклюзивным дистрибьютором бренда в России, — рассказала Лапко порталу Юга.ру. — В этом году произошли некоторые события в головном офисе бренда, которые неумолимо вели к тому, что "Нуса" перестанет существовать. Узнав об этом, я почти моментально взвесила все за и против и приняла решение выкупить бренд и стать его единственным владельцем».

Бренду NOOSA-Amsterdam 9 лет, он был основан двумя голландскими дизайнерами Алетт Зейлстрой и Натали Мангнус, главный офис расположен в Амстердаме. Компания выпускает аксессуары ручной работы из натуральных материалов, особенность которых — сменные кнопки, каждая из которых несет определенную символику, связанную с культурными особенностями разных народов планеты. Производства находятся в Нидерландах, Индонезии, Непале, Индии, Таиланде и других странах. В России представительство бренда появилось 6 лет назад — благодаря Елене Лапко.

Контракт на владение брендом и всеми правами на него Елена Лапко подписала 8 августа. Для этого она основала новую компанию в Амстердаме, куда перешли практически все сотрудники, которые работали на бывшего владельца.

«Головной офис бренда будет по-прежнему располагаться в Амстердаме. Управлять компанией на расстоянии мне не привыкать, ведь последние три года я вела бизнес в России, находясь при этом где угодно. Мне достаточно иметь телефон и компьютер под рукой, чтобы принимать решения или внедрять идеи, даже если при этом я в другой точке планеты», — отметила новая владелица бренда.

NOOSA-Amsterdam продается в Австралии, России, Германии, Швейцарии, Нидерландах и Бельгии. Лапко планирует расширять компанию, и сейчас приступает к проработке дальнейшей стратегии развития бренда.

«У нас огромное море идей и вдохновения. Я всегда верила в бренд NOOSA-Amsterdam, ни минуты не сомневаюсь и теперь. "Нуса" — особенная и очень духовная. В современном мире, где мода иногда доходит до абсурда, очень важно сохранить духовность и веру. И "Нуса" — это то самое», — добавила Елена.