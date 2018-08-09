В Ростове планируют построить новый микрорайон за 9 млрд рублей

В Ростове напротив Ботанического сада, на месте завода «Пролетарский молот», могут построить новый жилой район за 9 млрд рублей

Как сообщает «РБК Ростов», перепрофилирование территории завода запланировано в генеральном плане города. Сейчас разрабатывают проект планировки и межевания.

«Освобождение территории от производственных и складских объектов позволит улучшить экологию реки Темерник и создать новый современный жилой район города с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры», — цитирует издание текст документа.

Стоимость строительства нового района составит около 9 млрд рублей. Сейчас в развитии бывшей территории завода заинтересованы несколько инвесторов.

Как писали Юга.ру, в Аксайском районе Ростовской области планируют построить жилой поселок, сумма инвестиций — 6 млрд рублей.