В Ростовской области построят поселок за 6 млрд рублей

Компания «Мегастрой» планирует построить жилой поселок в Аксайском районе Ростовской области, сумма инвестиций - 6 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба областного правительства, соглашение между руководством фирмы и главой Ростовской области Василием Голубевым было подписано в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.

Инвестор намерен вложить 6 млрд рублей в строительство малоэтажного жилого поселка.

Он будет построен в соответствии с концепцией «двор без машин», там будут жить почти шести тысяч человек. Общая площадь застройки — 199 тыс. кв. метров, из них жилая площадь — 178 тыс. кв. метров.

Компания уже оформила права собственности на земельный участок площадью 43,6 га. В июле она планирует получить разрешение на строительство и начать возведение первой очереди, инвестиции на этом этапе составят 600 млн рублей.

Запланированы объекты социальной инфраструктуры: школа на 800 учеников со спортивным комплексом и стадионом, два детских сада для 300 детей, поликлиника, предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания.

«Мегастрой» — специально созданная проектная компания, в рамках которой будет вестись реализация проекта. Инвесторами проекта выступают аффилированные с акционерами «Мегастроя» структуры, в том числе группа компаний «Премиум», которая уже имеет успешный опыт реализации девелоперских проектов в Ростове-на-Дону (например, физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» в Северном жилом массиве, офисный и торговый центры).