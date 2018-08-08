«Краснодар-2» обыграл «Тамбов» на выезде

«Краснодар-2» удержал победу над «Тамбовом» в выездном матче пятого тура первенства ФНЛ

Игра, прошедшая в Тамбове, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет на 6-й минуте открыл нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов, в концовке первого тайма — на 44-й минуте — голом отметился полузащитник Даниил Уткин. Единственный гол за «Тамбов» на 51-й минуте забил защитник Алексей Рыбин.

По итогам встречи «Краснодар-2» набрал три очка и занял вторую строчку турнирной таблицы ФНЛ с двумя 11 очками в активе. Его определяет «Томь», на счету которой 13 очков.