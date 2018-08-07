Пропавшую в Северском районе девочку нашли живой
Краснодарский край Маша Томилина
13-летняя жительница Северского района, которая пропала без вести 6 августа, найдена живой
Как сообщали Юга.ру, накануне утром Вероника Скоморохова вышла из дома в селе Львовском отправилась на автобусе в Краснодар, после чего перестала выходить на связь. Очевидцы сообщили, что видели школьницу в поселке Яблоновском.
Днем девочка нашлась в центре Краснодара, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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