В Динском районе в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека и один пострадал

Краснодарский край

Распечатать

В Динском районе 5 августа произошла авария с участием двух легковых автомобилей

ДТП произошло на 33-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2115. По предварительным данным, один из них выехал на встречную полосу.

В результате аварии четыре человека погибли. Есть один пострадавший. По факту проводят проверку.

Аварии Динской район ДТП
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Тренер ФК «Краснодар»: санкций в отношении Смолова за ДТП не будет
В горах Крыма спасли отравившихся грибами четырех туристов
В Анапе открыли второй фермерский дворик
Проект первого спортивного стадиона в Ингушетии выберут местные жители
Мэрия Сочи оправдала ливневку без люка, куда упал ребенок: «Бабушка ориентировалась на местности»
В Краснодаре водитель такси устроил ДТП. Погиб один человек

Лента новостей

Фоторепортажи

Кони, шляпки, казаки. Как прошли скачки на кубок губернатора Кубани

Статьи

Сыр преткновения. Хроника борьбы за бренд «Адыгейский сыр»

Как Адыгея защищает национальный продукт и кто с этим не согласен

Статьи

«Напоролись на скрепы». На KUBANA-2013 Bloodhound Gang не пустили на сцену

С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале