В Динском районе в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека и один пострадал
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Динском районе 5 августа произошла авария с участием двух легковых автомобилей
ДТП произошло на 33-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2115. По предварительным данным, один из них выехал на встречную полосу.
В результате аварии четыре человека погибли. Есть один пострадавший. По факту проводят проверку.
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