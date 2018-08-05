В Динском районе в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека и один пострадал

В Динском районе 5 августа произошла авария с участием двух легковых автомобилей

ДТП произошло на 33-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2115. По предварительным данным, один из них выехал на встречную полосу.

В результате аварии четыре человека погибли. Есть один пострадавший. По факту проводят проверку.