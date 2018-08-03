Путин утвердил 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

Распечатать

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

Дата выбрана в связи с тем, что в этот день (8 апреля по старому стилю) в 1783 году манифест о вхождении новых земель в состав государства подписала императрица Екатерина II.

Документ был утвержден Госдумой 24 июля, а через четыре дня одобрен Советом Федерации. Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В пояснительной записке к законопроекту авторы — спикер Совфеда Валентина Матвиенко и группа сенаторов и депутатов — омечали, что Крым был принят в XVIII веке в состав Российской империи «по просьбе его жителей, страдающих от войн». Жители новых российских земель получили равные права с другими подданными. В документе подчеркивается, что крымский референдум 2014 года стал продолжением истории принадлежности Крыма России.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. Власти Крыма провели его после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Большинство государств мира не признают референдум законным, в том числе США и европейские страны.

Владимир Путин Праздники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На побережье в Избербаше нашли тело третьего утонувшего в море
Путин утвердил 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи
Амфитеатр парка «Краснодар» примет Международный фестиваль уличного кино
Гриценко требует возвращения своего дела прокурору
В Сочи мальчика, упавшего в ливневку, нашли мертвым в море
В Ростове реконструкция моста на улице Малиновского обойдется в 2,7 млрд рублей

Лента новостей

Статьи

Сыр преткновения. Хроника борьбы за бренд «Адыгейский сыр»

Статьи

Трекинг к озерам, йога на берегу моря, прогулка по каньону

Чем заняться в выходные 4–5 августа

Статьи

«Напоролись на скрепы». На KUBANA-2013 Bloodhound Gang не пустили на сцену

С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале