Путин утвердил 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

Дата выбрана в связи с тем, что в этот день (8 апреля по старому стилю) в 1783 году манифест о вхождении новых земель в состав государства подписала императрица Екатерина II.

Документ был утвержден Госдумой 24 июля, а через четыре дня одобрен Советом Федерации. Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В пояснительной записке к законопроекту авторы — спикер Совфеда Валентина Матвиенко и группа сенаторов и депутатов — омечали, что Крым был принят в XVIII веке в состав Российской империи «по просьбе его жителей, страдающих от войн». Жители новых российских земель получили равные права с другими подданными. В документе подчеркивается, что крымский референдум 2014 года стал продолжением истории принадлежности Крыма России.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. Власти Крыма провели его после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Большинство государств мира не признают референдум законным, в том числе США и европейские страны.