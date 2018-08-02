Ученики спортшколы из Тимашевского района принимают участие в фестивале гандбола в Дании

Воспитанники Тимашевской детско-юношеской спортивной школы участвуют в международном фестивале гандбола, который проходит в Дании

«Воспитанники спортшколы Тимашевского района играют в групповом турнире. Выиграли у немцев со счетом 14:13, у датчан — 15:8», — написал исполняющий обязанности главы Тимашевского района Андрей Палий на своей странице в Instagram.

Путевку на фестиваль школьники заработали в прошлом году. Они выиграли первенство края и прошли в финал детского фестиваля гандбола, проходившего в Тольятти. Там гандболисты уступили с разницей в один мяч команде из Астрахани. Вместе с кубком за второе место они получили сертификат на 20 тыс. евро для поездки в 2018 году на фестиваль в Данию, сообщили в пресс-службе администрации Тимашевского района.