Ученики спортшколы из Тимашевского района принимают участие в фестивале гандбола в Дании

Краснодарский край

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Воспитанники Тимашевской детско-юношеской спортивной школы участвуют в международном фестивале гандбола, который проходит в Дании

«Воспитанники спортшколы Тимашевского района играют в групповом турнире. Выиграли у немцев со счетом 14:13, у датчан — 15:8», — написал исполняющий обязанности главы Тимашевского района Андрей Палий на своей странице в Instagram.

Путевку на фестиваль школьники заработали в прошлом году. Они выиграли первенство края и прошли в финал детского фестиваля гандбола, проходившего в Тольятти. Там гандболисты уступили с разницей в один мяч команде из Астрахани. Вместе с кубком за второе место они получили сертификат на 20 тыс. евро для поездки в 2018 году на фестиваль в Данию, сообщили в пресс-службе администрации Тимашевского района.

Гандбол Тимашевский район Школьники
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