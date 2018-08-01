В Туапсинском районе задержали ростовчанку, которая собиралась сбыть 144 свертка с героином

В Туапсинском районе задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в продаже наркотиков

Сотрудники МВД по Туапсинскому району получили информацию, что 42-летняя жительница Ростовской области причастна к сбыту наркотиков. На дороге Джубга — Сочи возле поселка Южного полицейские остановили машину, в которой ехала подозреваемая.

Во время обыска машины в личных вещах пассажирки нашли 26 свертков с кристаллическим порошкообразным веществом белого цвета. Еще 118 таких свертков обнаружили у нее дома. В телефоне женщины нашли адреса закладок на территории Туапсинского района, позже там изъяли аналогичные пакеты.

Подозреваемую доставили в отдел полиции Туапсинского района. Там она рассказала, что купила наркотики в Интернете, чтобы потом перепродать их.

Экспертиза показала, что в свертках находится героин общей массой 70 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Жительнице Ростовской области грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.