В Краснодарском крае три человека заживо сгорели в ДТП
В Кореновском районе 1 августа в результате ДТП с эвакуатором погибли три человека
Авария произошла около 4:00 на трассе М4 «Дон» возле станицы Платнировской. Автомобиль Honda врезался в стоящий на обочине эвакуатор и загорелся. В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли. Их личности сейчас устанавливаются.
По предварительным данным, эвакуатор остановился в неположенном месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Трое погибли на Кубани после столкновения иномарки со стоящим на обочине манипулятором Авария произошла сегодня, 1 августа, около четырех утра в Кореновском районе Краснодарского края — на трассе М-4 «Дон» рядом со станицей Платнировской. Прибыв на место, полицейские выяснили, что автомобиль Honda врезался в стоявший на обочине манипулятор и загорелся. На месте погибли водитель иномарки и два его пассажира. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Источник kubantv.ru Фото @23mvd
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