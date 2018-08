В Краснодарском крае три человека заживо сгорели в ДТП

Трое погибли на Кубани после столкновения иномарки со стоящим на обочине манипулятором Авария произошла сегодня, 1 августа, около четырех утра в Кореновском районе Краснодарского края — на трассе М-4 «Дон» рядом со станицей Платнировской. Прибыв на место, полицейские выяснили, что автомобиль Honda врезался в стоявший на обочине манипулятор и загорелся. На месте погибли водитель иномарки и два его пассажира. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Источник kubantv.ru Фото @23mvd

