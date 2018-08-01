В Краснодарском крае три человека заживо сгорели в ДТП

В Кореновском районе 1 августа в результате ДТП с эвакуатором погибли три человека

Авария произошла около 4:00 на трассе М4 «Дон» возле станицы Платнировской. Автомобиль Honda врезался в стоящий на обочине эвакуатор и загорелся. В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли. Их личности сейчас устанавливаются.

По предварительным данным, эвакуатор остановился в неположенном месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.