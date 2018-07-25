В Ростовской области на птицефабрике «Евродон» ввели карантин из-за птичьего гриппа

Ростовская область

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В Октябрьском районе Ростовской области на участке № 5 птицефабрики «Евродон» ввели карантин из-за обнаружения вируса птичьего гриппа. Все поголовье птицы на нем уничтожат бескровным способом

На сайте правительства Ростовской области опубликовано распоряжение губернатора Василия Голубева о введении карантина на территории ООО «Евродон». Как отмечается в документе, очагом признали территорию в 6 км справа от трассы Новошахтинск — Майский. Зона наблюдения — территория радиусом 10 км.

Из-за вируса введут ограничения по обороту птицы, продуктов птицеводства, кормов в очаге заболевания и рядом с ним. Управление ветеринарии Ростовской области должно разработать план мероприятий по ликвидации гриппа птиц. Специалистам компании поручили запретить вход посторонних граждан и въезд транспорта на зараженную территорию.

По итогам 2017 года «Евродон» занимал второе место в России по объемам производства индейки. 

Вспышки птичьего гриппа на «Евродоне» были в декабре 2016 года (убытки составили 1 млрд рублей) и в конце 2017 года. Тогда стоимость уничтоженной птицы компания оценила в 16 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в начале июля очаг вируса птичьего гриппа обнаружили на АО «Птицефабрика Белокалитвинская» в Ростовской области.

Птичий грипп Сельское хозяйство
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