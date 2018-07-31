В Азербайджанском театре в Дербенте провели обыск

Дагестан

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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Азербайджанском государственном драматическом театре в Дербенте

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, обыски и выемка документов в театре связаны с финансовыми махинациями руководства культурного центра.

По словам источника, решается вопрос о возбуждении уголовного против руководства театра.

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