В Азербайджанском театре в Дербенте провели обыск
Дагестан Елена Лободина
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Азербайджанском государственном драматическом театре в Дербенте
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, обыски и выемка документов в театре связаны с финансовыми махинациями руководства культурного центра.
По словам источника, решается вопрос о возбуждении уголовного против руководства театра.
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