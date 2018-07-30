Тимашевский район занял четвертое место в крае по объему промпроизводства с начала года

По итогам первого полугодия 2018 года Тимашевский район занимает 4-е место в Краснодарском крае по объему промышленного производства - отгружено товаров на сумму более 20 млрд рублей

Совещание о состоянии экономики и исполнении консолидированного бюджета Кубани провел губернатор Вениамин Кондратьев. В совещании, которое проходило в режиме видеоселектора, приняли участие и.о. главы Тимашевского района Андрей Палий, главы городского и сельских поселений.

Помимо высоких показателей в промпроизводстве, район добился высоких показателей в производстве сельхозпродукции, заняв 11-е место в крае. Произведено и отгружено сельхозпродукции на сумму более 2 млрд рублей.

По показателю прибыли предприятий район занимает по итогам 1-го полугодия 6-е место — получено 1,7 млрд рублей прибыли.

По размеру среднемесячной заработной платы на крупных и средних предприятий за январь-май Тимашевский район находится на 9-м месте — она составила 34,2 тыс. рублей. Среднемесячная зарплата в регионе, напомним, составила 32,7 тыс. рублей.

По восьми показателям темп роста по сравнению с прошлым годом в районе превышает среднекраевой — сельское хозяйство, строительство, ввод жилья, транспортировка и хранение, прибыль и т. д.

В крае индекс промпроизводства подрос до 102,4%. В сельскохозяйственном производстве темп роста составил 103,4%. Отрицательная динамика наблюдается в строительстве, где объемы выполненных работ сокращены на 5,6%. Это обусловлено завершением стройки автомобильной части Крымского моста, а также сокращением жилищного строительства. Рост ВРП в крае составил 101,9%.