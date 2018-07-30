На Кубани впервые за шесть лет выросла реальная зарплата населения

В Краснодарском крае впервые за шесть лет достигнут рост реальной заработной платы населения

По данным краевого министерства экономики, среднемесячная зарплата в регионе составляет 32,7 тыс. рублей, с начала 2018 года рост составил 10,3%.

«При этом реальная заработная плата в условиях снизившейся до 1,9% инфляции выросла на 8,3%. Это самый высокий результат за последние шесть лет», — сообщил на региональном совещании глава ведомства Александр Руппель.

Он отметил, что сейчас на Кубани нет ни одного муниципалитета, где зарплата бы снижалась. Самые высокие темпы роста — в Кущевском, Отрадненском, Северском и Темрюкском районах — больше 116%.

Власти рассчитывают, что к концу года среднемесячная зарплата в регионе вырастет до 33,4 тыс. рублей, добавил Руппель.

Губернатор Вениамин Кондратьев в свою очередь заметил, что рост в значительной степени обеспечен увеличением зарплат бюджетникам в рамках майских указов президента, и призвал, чтобы зарплаты увеличивались и в реальном секторе экономики, передает пресс-служба краевой администрации.