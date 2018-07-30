В Адыгее до конца года завершат строительство межпоселкового газопровода

Из села Садового к селу Верхненазаровскому Красногвардейского района Республики Адыгея с опережением графика проводят газопровод высокого давления

Работы осуществляют специалисты АО «Газпром газораспределение Майкоп». Газопровод общей протяженностью 4,24 км строят в рамках программы ПАО «Газпром». Инвестором является ООО «Газпром межрегионгаз».

За счет нового газопровода к природному газу смогут подключиться 126 домов села Верхненазаровского, а также один объект коммунально-бытового назначения.

«Строительно-монтажные работы газопровода к Верхненазаровскому планировалось вести с 2018 по 2019 годы. Однако специалисты работают с опережением графика. Они собираются завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию в ноябре-декабре 2018 года», — сказал заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Майкоп» по строительству и инвестициям Муса Кешоков.

На территории Адыгеи с 2005 года реализуют программу газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Всего построили 13 межпоселковых газопроводов. Их общая протяженность составляет более 150 км. На газификацию республики «Газпром» направил более 1 млрд рублей инвестиций.