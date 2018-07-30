Олимпийский призер сравнил ростовское СИЗО с Мордором и посоветовал его снести

Ростовская область

Распечатать

Олимпийский призер по дзюдо Дмитрий Носов вместе с делегацией Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области посетил следственный изолятор № 1 в Ростове и сказал, что там «можно снимать фильмы ужасов»

«Неподготовленному человеку может стать дурно — сначала я подумал, что попал в подземелье Мордора. Условия, в которых содержатся некоторые заключенные, просто невыносимые. Больше всего удивило упорство ФСИН Ростовской области, которые наотрез отказались давать фотографии, где все это запечатлено. Планирую вернуться в Ростов с более скрупулезной и детальной инспекцией по колониям, тюрьмам и СИЗО», — написал Носов на своей странице «ВКонтакте».

Он добавил, что «все просто разваливается и трещит по швам. Стены покрыты трещинами, плесенью, в этот день еще прорвало канализацию, стоял ужасный запах. Конечно, все можно описать одним словом "ужасно", я бы даже сказал "невыносимо". В этом старом изоляторе можно снимать фильмы ужасов».

По словам спортсмена, зданию нужен как минимум капитальный ремонт. Но в идеале необходимо строить новое, а в это СИЗО водить экскурсии.

Следственный изолятор № 1 является старейшей тюрьмой в Ростовской области, построенной в 1768 году. Здание перестраивалось в 1943 году, после освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков.

С 1983 по 1987 год общежитие для сотрудников учреждения было переоборудовано в режимный корпус № 2, там достроили два этажа. С северной стороны режимный корпус обнесли кирпичной стеной. Также было переоборудовано помещение дежурной части.

Исправительные учреждения Ростов-на-Дону ФСИН
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Сгоревший в Сочи дом незаконно сдавали постояльцам
В Адыгее до конца года завершат строительство межпоселкового газопровода
По делу братьев Магомедовых арестовали активы и счета 24 компаний, в том числе и Новороссийского порта
Власти Краснодара рассказали, где и когда начнут строить новые трамвайные линии
Возможной причиной пожара в Сочи стал взрыв самогонного аппарата — «Интерфакс-Юг»
Олимпийский призер сравнил ростовское СИЗО с Мордором и посоветовал его снести

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале