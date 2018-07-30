Президент Молдовы Игорь Додон открыл памятник в Ростовской области

Ростовская область, В мире

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30 июля президент республики Молдова Игорь Додон открыл памятник Дружбы императора Петра I Великого и господаря Молдовы Дмитрия Кантемира в Волгодонске

Памятник находится на площади Ленина у входа в сквер «Юность».

«Сегодня я здесь в качестве президента республики Молдова открываю этот памятник, который уникален — в Молдове нет памятника Дмитрию Кантемиру и Петру I Великому. В России также это первый такой памятник», — цитируют координаторы мероприятия президента Молдовы. 

По его словам, монумент символизирует исторически близкие отношения России и Молдовы.

Камень в основании почти двухметрового монумента был заложен 7 июля 2016 года.

Дмитрий Кантемир (1673-1723) — политический деятель и молдавский ученый. Он был другом Петра I, а его подданные участвовали в возрождении культуры виноделия в императорской России.

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