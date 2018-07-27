Проектирование Восточного подъезда к Краснодару начнется в 2018 году

‍Власти Краснодарского края планируют уже в этом году начать проектирование Восточного подъезда к краевой столице

Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, возглавляющий рабочую группу по развитию Краснодара.

«Одна из задач — развитие новых перспективных территорий в районе поселков Знаменский и Новознаменский. Уже проработана транспортная схема, в этом году мы приступаем к проектированию так называемого Восточного подъезда к городу. Любое развитие территории начинается с дороги. Это затратный проект, но важный для Краснодара», — подчеркнул Алексеенко.

Он отметил, что создание магистрали восток–запад позволит оживить эту пригородную часть города и даст толчок росту Восточной промзоны. Напомним, около Новознаменского планируется создать медицинский кластер. По него отведено около 50 гектаров.

Как сообщали Юга.ру, ранее губернатор Вениамин Кондратьев называл Знаменский и Новознаменский главными резервами застройки Краснодара. Однако он подчеркнул, что до строительства жилья здесь нужно решить проблемы, связанные с логистикой и плотным движением по трассе М4 «Дон».

Новая транспортная схема северо-восточной части города охватит около 2 тыс. га. Для строительства магистрали планируется сначала снять нагрузку с двух выходов на М4 «Дон» — улицы Уральской и двухполосной дороги через Индустриальный, создав им дублеры на Тихорецкой до развязки у поселка Лорис. Затем планируется расширить сеть дорог в районе Плодородного и Краснодарского с выходом на ул. Милютинскую через 1 Мая и Российскую. Таким образом, магистраль восток — запад станет непрерывной.