Ежедневная электричка свяжет Адлер и Гагру с августа

Абхазия, Краснодарский край

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С 1 августа открывается пригородное железнодорожное сообщение между Адлером и абхазской Гагрой

Между курортами будут курсировать две пары электричек РА-2. Утренний поезд будет отправляться из Адлера в 8:50 и прибывать в Гагру в 10:54; дневной — в 13:40 с прибытием в в 15:44. В обратном направлении из Гагры состав будет стартовать в 11:10 с прибытием в Адлер в 13:20; дневной отправится в 17:20 с прибытием в 19:30.

Проезд в одном направлении будет стоить 250 рублей.

На пограничный контроль, который будет проходить на станции Веселое, отведено 30 минут. Перечень необходимых документов для пересечения границы можно уточнить на железнодорожном вокзале Адлера, где в районе пригородных касс размещена соответствующая информация, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

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